Жители Саратовской области стали самыми активными в стране по предложениям благоустройства городов

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Саратовская область заняла лидирующую позицию по количеству жителей, оставивших свои предложения по благоустройству территорий. Более 6000 неравнодушных граждан выразили своё мнение по этому вопросу на сайте 64.gorodsreda.ru. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи с Минстроем РФ.«Ежегодно на территории Саратовской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, преображаются общественные пространства. Жители нашей области активно участвуют в благоустройстве городов и посёлков. Сегодня в ходе совещания федерального уровня наш регион был назван лучшим в стране благодаря такой активной позиции граждан! Всего по области оставили свои предложения по благоустройству территорий 6186 человек. Самым активным в регионе стал Энгельсский район, 1229 жителей которого предложили общественные пространства для благоустройства», - отметил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.