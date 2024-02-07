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В Саратовской области будут развивать промышленный туризм

Новости
В Саратовской области будут развивать промышленный туризм


Саратовская область впервые вошла в число участников Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Руководителем образовательной программы от Саратовской области стал заместитель министра культуры Константин Сергеев.

Всероссийскую образовательную программу «Открытая промышленность» реализует Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Программа направлена на повышение престижа рабочих и технических профессий и привлечение молодежи в отрасли промышленности.

В состав региональной команды от Саратовской области входят представители министерства культуры и министерства инвестиционной политики, туроператоры, представители вузов и представители 9 промышленных предприятий.

«Министерство культуры области взяло на себя реализацию данного направления, поскольку мы видим огромный потенциал развития промышленного туризма на территории нашего региона. Программа по обучению организаторов промышленного туризма необходима региону для роста инвестиционной привлекательности и продвижения региональных брендов. Кроме того, промтуризм даст возможность не только ознакомиться с производственными продуктами, но и изучить всю технологию производства, перспективы построения карьеры на том или ином производстве. По итогам обучения региональной команды под руководством министерства культуры области будет сформирована стратегия развития промышленного туризма в Саратовской области и разработка новых региональных и межрегиональных туристских маршрутов», - отметил Константин Сергеев.