7 Февраля 2024 СРЕДА
Новости
15:30 | 07 февраля
По новой региональной программе районы получат технику для благоустройства территории
15:00 | 07 февраля
Жители Саратовской области стали самыми активными в стране по предложениям благоустройства городов
14:47 | 07 февраля
Саратовские компании посетят Китай с бизнес-миссией
14:33 | 07 февраля
Многодетные семьи освободили от оплаты за детский сад с 1 января этого года
14:00 | 07 февраля
В Саратовской области будут развивать промышленный туризм
13:00 | 07 февраля
Сотрудники агрохолдинга «Саратов-Птица» прошли обучение в рамках нацпроекта Президента
12:00 | 07 февраля
9 февраля в Саратове стартует кинопроект «Победа» для всей семьи»
11:00 | 07 февраля
Саратовским медикам вручили национальную премию «Будем жить»
10:00 | 07 февраля
В Саратове стартует областной турнир «Золотая шайба»
09:00 | 07 февраля
Новые аппараты ЭКГ помогают оперативно выявлять пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сотрудники агрохолдинга «Саратов-Птица» прошли обучение в рамках нацпроекта Президента

Новости
Сотрудники агрохолдинга «Саратов-Птица» прошли обучение в рамках нацпроекта Президента


Сотрудники Покровской, Лысогорской и Симоновской птицефабрик (входят в агрохолдинг «Саратов-Птица») в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным национального проекта «Производительность труда» приняли участие в учебной программе «Фабрика процессов».

Программа разработана для знакомства с методиками бережливого производства и применения их на практике. Это деловая игра, которая имитирует производственный процесс. Сотрудников птицефабрик объединили в команду, каждому участнику присвоили роль от директора до сборщика детали. Задача – за двадцать минут собрать 10 одинаковых изделий без брака. Игра разделена на три раунда. После каждого раунда – разбор проделанной работы, анализ проблем и внедрение новых решений.

«На Фабрике процессов» производственная ситуация была смоделирована таким образом, чтобы наглядно показать: результат работы во многом зависит от организации труда. Мы поняли насколько важно, чтобы каждый сотрудник понимал зону своей ответственности, работал на правильно организованном рабочем месте, а также были устранены другие виды потерь. Теперь будем добиваться таких же высоких результатов на наших предприятиях», - поделился своими впечатлениями генеральный директор агрохолдинга Дмитрий Иванов.

«Фабрика процессов» - не только учебная модель. Это также и своего рода мини-проект по оптимизации, который предприятиям-участникам национального проекта Президента предстоит реализовать в рамках адресной поддержки в течение следующих шести месяцев. Команда группы компаний «Саратов-Птица» успешно достигла поставленных задач на «Фабрике процессов». Уверен, что и с проектами по оптимизации производства на своих предприятиях они тоже справятся», - подчеркнул руководитель проекта и тренер «Фабрики процессов» Андрей Пичкуров.