Сотрудники агрохолдинга «Саратов-Птица» прошли обучение в рамках нацпроекта Президента

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Сотрудники Покровской, Лысогорской и Симоновской птицефабрик (входят в агрохолдинг «Саратов-Птица») в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным национального проекта «Производительность труда» приняли участие в учебной программе «Фабрика процессов».Программа разработана для знакомства с методиками бережливого производства и применения их на практике. Это деловая игра, которая имитирует производственный процесс. Сотрудников птицефабрик объединили в команду, каждому участнику присвоили роль от директора до сборщика детали. Задача – за двадцать минут собрать 10 одинаковых изделий без брака. Игра разделена на три раунда. После каждого раунда – разбор проделанной работы, анализ проблем и внедрение новых решений.«На Фабрике процессов» производственная ситуация была смоделирована таким образом, чтобы наглядно показать: результат работы во многом зависит от организации труда. Мы поняли насколько важно, чтобы каждый сотрудник понимал зону своей ответственности, работал на правильно организованном рабочем месте, а также были устранены другие виды потерь. Теперь будем добиваться таких же высоких результатов на наших предприятиях», - поделился своими впечатлениями генеральный директор агрохолдинга Дмитрий Иванов.«Фабрика процессов» - не только учебная модель. Это также и своего рода мини-проект по оптимизации, который предприятиям-участникам национального проекта Президента предстоит реализовать в рамках адресной поддержки в течение следующих шести месяцев. Команда группы компаний «Саратов-Птица» успешно достигла поставленных задач на «Фабрике процессов». Уверен, что и с проектами по оптимизации производства на своих предприятиях они тоже справятся», - подчеркнул руководитель проекта и тренер «Фабрики процессов» Андрей Пичкуров.