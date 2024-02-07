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9 февраля в Саратове стартует кинопроект «Победа» для всей семьи»

Новости
9 февраля в Саратове стартует кинопроект «Победа» для всей семьи»


Это некоммерческие показы лучшего российского кино в любимом саратовцами кинотеатре «Победа». Еженедельно в кинотеатре будут представлять фильмы, рассчитанные на детскую и семейную аудитории.

Уже в пятницу, 9 февраля, в 15.00 и 17.00 зрители увидят мультфильм «Коты Эрмитажа» (6+, реж. В.Ровенский) и х/ф «Баба Яга спасает мир» (6+, реж. К.Захаров).

10 февраля в 12.00 и 15.00 можно будет увидеть ленты «Трио в перья 2» (0+, реж. Б. Квобек) и «Я делаю шаг» (16+, реж. О.Акатьева).

Организаторы проекта - областной киновидеоцентр и Средневолжский филиал ФГБУК «АУИПИК», под управлением которого находится кинотеатр «Победа».