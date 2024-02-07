Саратовским медикам вручили национальную премию «Будем жить»

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Главный врач Саратовской городской клинической городской клинической больницы №1 им. Ю.Я. Гордеева Евгений Ковалев и директор частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Саратов» Иван Емельдяжев стали победителями всероссийской премии «Будем жить!». Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском Дворце.Высокой награды удостаиваются лучшие медицинские работники страны – врачи, медсестры, коллективы, а также люди, которые помогли онкологическим больным победить недуг или вдохнули в них надежду на жизнь – волонтеры, журналисты.«Для меня это огромная честь. Выражаю огромную благодарность саратовскому региональному отделению Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» и ее руководителю Наталии Биюн, которые выдвинули меня в качестве номинанта. Голосование проходило по всей стране. Благодарю всех, кто за меня голосовал.Это заслуга всей команды и первой городской больницы, которая трудится во благо жителей области. Получение такой высокой награды поистине незабываемое событие. Большое спасибо!», - поделился Евгений Ковалев