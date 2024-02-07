В Саратове стартует областной турнир «Золотая шайба»
7 - 8 февраля на территории Саратовской области состоятся соревнования областного турнира «Золотая шайба» в возрастной группе 2007-2008 г.р.
В играх планируется участие 8 команд из Лысогорского, Энгельсского, Калининского, Марксовского, Пугачевского и Балашовского районов, Саратова и ЗАТО «Светлый».
Команды поделены на 3 группы, игры в которых будут проходить по круговой системе.
7 февраля состоится групповой этап на базе
- ФОКа «Заводской» с 10:30 до 17:30
- ФОКа «Кристаллик» с 10:30 до 13:45.
По результатам этапа будут определены 3 команды-финалиста.
8 февраля состоятся финальные соревнования на базе ФОК «Заводской» с 12:30 до 16:30 и торжественное награждение победителей и призеров соревнований.
По инициативе губернатора Романа Бусаргина в рамках проекта «Дворовый тренер» победители и призеры соревнований будут отмечены денежными премиями и сертификатом на строительство площадки.