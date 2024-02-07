Новые аппараты ЭКГ помогают оперативно выявлять пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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С начала года в районные больницы уже поступило 23 ультрасовременных аппарата.Практически все электрокардиографы, предназначенные для оснащения ФАПов, имеют встроенное оборудование для подключения к Телемедицинской информационной системе, предоставляющей возможность удаленного консультирования. Это позволяет оперативно назначать лечение, оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.«Только в ближайшее время в районные больницы поступит около 100 аппаратов ЭКГ, а в общей сложности с начала реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранения», инициированного Президентом Владимиром Путиным, закуплено 449 аппаратов. Оборудование активно используется фельдшерами ФАПов при обследовании пациентов, проведении диспансеризации. Медики очень довольны расширением возможностей своевременной диагностики заболеваний сердца», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.