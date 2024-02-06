В Саратове тротуары обрабатывают противогололедными материалами

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В Волжском районе обработаны улицы: Соколовая, Радищева, Московская и др.В Октябрьском районе проведены работы по улицам: Бахметьевская, Советская, Мичурина, Шелковичная, Вольская и другим.Во Фрунзенском районе проводились работы по адресам: ул. Рахова, ул. Вавилова, ул. Шелковичная, ул. Большая Садовая и др.В Ленинском районе обработаны Тархова, Бережная, Перспективная, Мира и др.В Кировском районе обработаны тротуары по улицам: Еремина, Панченко, Чапаева, Вольская, Высокая и другие.В Заводском районе работы проведены на ул. Брянской, ул. Чернышевского, проспекте Энтузиастов, Ново-Астраханском шоссе и по др. адресам.Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина, Саратову в этом году дополнительно выделены 100 млн рублей на закупку реагентов.