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В Саратове тротуары обрабатывают противогололедными материалами

Новости
В Саратове тротуары обрабатывают противогололедными материалами

 
В Волжском районе обработаны улицы: Соколовая, Радищева, Московская и др.

В Октябрьском районе проведены работы по улицам: Бахметьевская, Советская, Мичурина, Шелковичная, Вольская и другим. 

Во Фрунзенском районе проводились работы по адресам: ул. Рахова, ул. Вавилова, ул. Шелковичная, ул. Большая Садовая и др.

В Ленинском районе обработаны Тархова,  Бережная, Перспективная, Мира и др.

В Кировском районе обработаны тротуары по улицам: Еремина, Панченко, Чапаева, Вольская, Высокая и другие.

В Заводском районе работы проведены на ул. Брянской, ул. Чернышевского, проспекте Энтузиастов, Ново-Астраханском шоссе и по др. адресам.

Напомним, по инициативе губернатора Романа Бусаргина, Саратову в этом году дополнительно выделены 100 млн рублей на закупку реагентов.