Посетители выставки «Россия» виртуально прогулялись по пешеходному кольцу Саратова

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В Москве на выставке «Россия» на ВДНХ прошел день туризма. На стенде Саратовской области можно было познакомиться с достопримечательностями и проверить свои знания о регионе.Посетители могли получить Карту гостя, которая дает скидки от 5 до 30% у партнеров программы (отели, турбазы, рестораны, объекты индустрии развлечений), пройти викторину о регионе в чат-боте в Telegram или совершить виртуальную прогулку по самому длинному пешеходному кольцу Европы в VR-очках. Кроме того, гости могли поучаствовать в интеллектуальной игре в формате «квиз» и получить за правильные ответы мерч, а также увидеть ролики о туристическом потенциале области на экране Летнего кинотеатра.Напомним, международная выставка-форум «Россия» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.