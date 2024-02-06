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Ремонт общежития в Новоузенске доведут до конца

Новости
Ремонт общежития в Новоузенске доведут до конца


«Мы услышали и приняли  обращения жителей общежития в Новоузенске. Это был вопрос, к решению которого власти должны были и подключились незамедлительно. На протяжении двух с половиной месяцев в данном многоквартирном доме, исходя из погодных условий и имеющихся возможностей были проведены неотложные работы в рамках текущего содержания жилья. Удалось восстановить систему водоотведения в подвале, частично отремонтировать кровлю здания, восстановить электрику, а также произвести косметический ремонт помещений общего пользования.

Осложнял ход процесса ремонта практически нулевой сбор средств с жильцов за текущее содержание жилья. В итоге проведены работы, которые позволят предотвратить дальнейшие ветшание дома и обеспечить проживание жильцов. Правда, столкнулись и с не совсем объяснимыми ситуациями, когда неизвестные врываются в подвал и с корнем вырывают системы уже отремонтированной канализации. Полиция к поиску этих лиц уже подключилась. Надеемся, что бдительные жильцы в этом помогут.

Отметим, что работы не закончены. Они будут продолжены, как только позволят условия, в том числе и погодные. Продолжать ремонт, заранее зная что он пойдет насмарку, нет смысла. Выявленные огрехи будут исправлены.

Что касается платы за ЖКУ. По информации администрации Новоузенского района, в данном многоквартирном доме расчет платежей за электроэнергию производится по показаниям индивидуальных приборов учета. За воду начисления производятся по тарифу в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. За мусор и капитальный ремонт тариф фиксированный. Все прозрачно. Если кто-то считает, что платежи начисляются неправомерно, готовы помочь разобраться в индивидуальном порядке. Мы на постоянной связи, никто никого не бросает. Дело доведём до конца», - прокомментировали в региональном министерстве строительства и ЖКХ.