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В Ершовском районе по региональной программе отремонтируют еще один Дом культуры

Новости
В Ершовском районе по региональной программе отремонтируют еще один Дом культуры


В Саратовской области при поддержке губернатора Романа Бусаргина продолжается реализация 14 региональных проектов первоочередной социальной направленности. Одна из программ – ремонт 50 домов культуры.

Среди участников в 2024 году – Дом культуры в селе Сокорная Балка Ершовского района. С просьбой о проведении ремонта кровли и замене оконных блоков здания сельского дома культуры к губернатору обратились местные жители.

– Жители Ершовского района не понаслышке знают о результатах региональной программы «50 ДК», – рассказала культорганизатор Ершовского СДК Юлия Тлекова. – Для наших односельчан самый очевидный пример – завершенный в 2023 году ремонт Дома культуры в селе Марьевка у наших соседей. Качественно отремонтированная кровля здания, замена оконных конструкций, утепление и улучшение фасада – все это стало основой безопасности и комфорта его посетителей.

Одноэтажное здание клуба в селе Сокорная Балка Ершовского района построено в 1967 году. Не смотря на солидный возраст в нем есть все необходимое для организации культурного досуга: творческие мастерские, репетиционные помещения, зрительный зал на 65 мест. В клубе много времени проводит творческая молодежь и увлеченные люди старшего возраста. Жители убеждены, что современный Дом культуры во многом определяет качество жизни людей на селе и ждут больших изменений. Планируется, что ДК приведут в порядок к осени текущего года.

«По региональной программе ремонта 50 ДК все строительные работы и благоустройство завершатся в этом году. 50 обновленных сельских клубов в 37 муниципальных районах области станут местом притяжения для жителей разных возрастов. Посещать и заниматься творчеством смогут и люди с ограниченными физическими возможностями», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.