В 2023 году саратовские самозанятые заработали 12 млрд рублей

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Это на 68% больше, чем годом ранее. Средний чек по услугам самозанятых граждан за прошлый год составил 1190 рублей, прибавив 142 рубля по сравнению с 2022 годом.Наиболее популярными сферами деятельности стали перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские услуги, автосервис, «мастер маникюра», репетиторство, торговля самостоятельно произведенным товаром.«Численность самозанятых также продолжает расти. За прошлый год их количество увеличилось на 35 тыс. человек – до 102,6 тыс. Объем налоговых поступлений в бюджет области по итогам прошлого года составляет более 288 млн рублей, что на 80% больше чем в 2022 году.Для них созданы максимально благоприятные условия для реализации бизнес-проектов в любой сфере. Меры поддержки постоянно расширяются. Сейчас плательщики налога на профессиональный доход могут участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для участия в торгах самозанятый может воспользоваться банковской гарантией для предоставления обеспечения заявки», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Кроме того, с 2023 года самозанятые в целях защиты своего бренда от незаконного использования, а также повышения его конкурентоспособности могут регистрировать товарные знаки.Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятым оказывается бесплатная информационная, образовательная и консультационная поддержка, услуги по продвижению продукции - через маркетплейсы, бизнес-миссии, участие в выставках, рекламу.В рамках финансовой поддержки региональным Фондом микрокредитования субъектов малого предпринимательства реализуется специальная программа для самозанятых, позволяющая получить льготный микрозайм в сумме до 500 тысяч рублей по ставке 4% годовых.