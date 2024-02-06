6 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
20:46 | 06 февраля
«Компания ОЗ» помогает детям Луганска, оставшимся в трудной ситуации
18:46 | 06 февраля
В Саратове тротуары обрабатывают противогололедными материалами
18:00 | 06 февраля
Посетители выставки «Россия» виртуально прогулялись по пешеходному кольцу Саратова
17:00 | 06 февраля
Ремонт общежития в Новоузенске доведут до конца
16:30 | 06 февраля
В Ершовском районе по региональной программе отремонтируют еще один Дом культуры
15:49 | 06 февраля
В 2023 году саратовские самозанятые заработали 12 млрд рублей
15:00 | 06 февраля
Саратовские клиники – лидеры премии «Выбор пациента 2023»
14:00 | 06 февраля
Отечественные препараты для домашних животных будут выпускать в Саратове
13:00 | 06 февраля
Более 200 операций провели в январе в региональном сосудистом центре в Энгельсе
12:00 | 06 февраля
В рамках открытия Года семьи в области прошел «Единый день приема семей с детьми»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Отечественные препараты для домашних животных будут выпускать в Саратове

Новости
Отечественные препараты для домашних животных будут выпускать в Саратове


В Саратове запустили производство лекарств для домашних животных. Расширяет продуктовый портфель в этом сегменте отечественный разработчик и производитель ветеринарной фармацевтики «НИТА-ФАРМ».

В 2024 году компания планирует зарегистрировать 20 новых препаратов, 15 из которых предназначены для кошек и собак. Это, в частности, антибиотики, спазмолитики, гормональные, противорвотные и другие средства. Ряд препаратов призван заместить импортные популярные препараты, сделать легальным и удобным применение в ветеринарии востребованных действующих веществ из гуманитарной медицины.

Выход на рынок поможет ускорить упрощенная процедура регистрация ветеринарных средств для домашних животных, которую федеральным законом в 2023 году ввел Президент России Владимир Путин.

«Сейчас отечественные производители ветеринарных препаратов, в том числе и наша компания, активно работают в направлении импортозамещения: наращивают номенклатуру выпускаемых препаратов, инвестируют в обновление и создание производственных мощностей. Мы успешно оцениваем диалог государства и бизнеса, результатом которого стал ряд государственных инициатив для производителей лекарственных ветпрепаратов. В 2023 году компания «НИТА-ФАРМ» зарегистрировала 15 продуктов, что втрое больше, чем за предыдущий год. В ближайшие годы мы видим потенциал к увеличению объемов производства и расширению линейки препаратов, в том числе, и на экспорт для Ближнего и Дальнего Зарубежья» - прокомментировали в «НИТА-ФАРМ».

В целом по итогам 2023 года в Саратовской области производство лекарственных средств и медицинских материалов выросло на 30% в годовом выражении.