Отечественные препараты для домашних животных будут выпускать в Саратове

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В Саратове запустили производство лекарств для домашних животных. Расширяет продуктовый портфель в этом сегменте отечественный разработчик и производитель ветеринарной фармацевтики «НИТА-ФАРМ».В 2024 году компания планирует зарегистрировать 20 новых препаратов, 15 из которых предназначены для кошек и собак. Это, в частности, антибиотики, спазмолитики, гормональные, противорвотные и другие средства. Ряд препаратов призван заместить импортные популярные препараты, сделать легальным и удобным применение в ветеринарии востребованных действующих веществ из гуманитарной медицины.Выход на рынок поможет ускорить упрощенная процедура регистрация ветеринарных средств для домашних животных, которую федеральным законом в 2023 году ввел Президент России Владимир Путин.«Сейчас отечественные производители ветеринарных препаратов, в том числе и наша компания, активно работают в направлении импортозамещения: наращивают номенклатуру выпускаемых препаратов, инвестируют в обновление и создание производственных мощностей. Мы успешно оцениваем диалог государства и бизнеса, результатом которого стал ряд государственных инициатив для производителей лекарственных ветпрепаратов. В 2023 году компания «НИТА-ФАРМ» зарегистрировала 15 продуктов, что втрое больше, чем за предыдущий год. В ближайшие годы мы видим потенциал к увеличению объемов производства и расширению линейки препаратов, в том числе, и на экспорт для Ближнего и Дальнего Зарубежья» - прокомментировали в «НИТА-ФАРМ».В целом по итогам 2023 года в Саратовской области производство лекарственных средств и медицинских материалов выросло на 30% в годовом выражении.