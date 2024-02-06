Более 200 операций провели в январе в региональном сосудистом центре в Энгельсе

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215 операций было выполнено в январе текущего года в региональном сосудистом центре Энгельсской городской больницы №2, из них 130 коронарографий и 85 стентирований коронарных сосудов различной локализации. 20 пациентов получили медицинскую помощь в течение 90 минут от момента обращения в учреждение.«С июля 2023 года в центре работает ангиограф, который был получен по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Аппарат работает в круглосуточном режиме, что позволяет оказывать помощь населению не только города Энгельса и Энгельского района, но и прилегающих районов Левобережья. Основное преимущество отделения заключается в быстроте коррекции существующей проблемы, безопасности и эффективности методики, продлевающей пациентам жизнь, и это уже положительно сказывается на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил Губернатор области Роман Бусаргин», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.