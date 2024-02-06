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В рамках открытия Года семьи в области прошел «Единый день приема семей с детьми»

Новости
В рамках открытия Года семьи в области прошел «Единый день приема семей с детьми»


Во время проведения «Единого дня приема семей с детьми» в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав всех районов области были организованы пункты консультативной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В течение этого дня специалисты предоставили консультации более 100 обратившимся по различным вопросам правового, психолого-педагогического характера, в сфере труда и занятости, медицины и др.

Так, в Краснокутском консультативную помощь получили семьи с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Обратившиеся задавали вопросы юридического характера, оказания медицинской помощи, а также организации спортивной адаптированной помощи для детей инвалидов.

В городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Город Саратов» провели прием граждан, воспитывающим трех и более детей. В ходе приема многодетным родителям разъяснили порядок оформления документов, регионального материнского (семейного) капитала в Саратовской области, меры социальной поддержки и другие вопросы.

В Александрово-Гайском районе в пункт консультативной помощи обратились пять семей. Одна семья взята на ведомственный контроль: проблемы многодетной матери с ребенком, нуждающимся в медицинском обследовании и дальнейшей организации и обучении, требуют более детальной проработки и оказания соответствующей помощи

В областную комиссию по делам несовершеннолетних поступили обращения по вопросам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и обжалования решения суда о лишении родительских прав. Обратившимся оказана правовая помощь, по вопросам неисполнения родительских обязанностей будет проведена проверка.

«Такие массовые акции как «Единый день приема семей с детьми» позволяют обеспечить доступность консультативной помощи и поддержки. Консультации для семей с детьми способствуют предотвращению возможных проблем и кризисных ситуаций в семье, а также распространению информации о различных программах поддержки, доступных ресурсах и услугах, которые могут быть полезны для семейного благополучия», - подвела итоги председатель региональной КДН Юлия Васильева.