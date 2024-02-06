360 членов «Боевого Братства» отправились в зону СВО

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На заседании Совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» подвели итоги работы за прошедший год.«360 членов организации добровольно пошли в зону проведения СВО для участия в боевых действиях в составе Вооруженных Сил России.Кроме этого, члены организации комплектовали и отправляли гуманитарные грузы, проводили занятия по управлению БПЛА и начальной военной подготовке, патриотические мероприятия», - сообщил руководитель реготделения Сергей Авезниязов.Замминистра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко вручил членам организации Благодарственные письма Губернатора Саратовской области «За значительный личный вклад в организацию и обеспечение проведения гуманитарных мероприятий».Ветеранам боевых действий, общественникам, имеющим заслуги перед организацией, вручены награды «Боевого Братства».