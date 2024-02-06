В минувшем году аграрии области приобрели 530 тракторов и 250 комбайнов

просмотров: 66

В 2023 году аграрии региона приобрели сельскохозяйственную технику на общую сумму около 16 млрд. рублей, рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.«Тракторов было приобретено 530 или 132% от плана, комбайнов – 250 (125%) и более 1600 единиц прочего сельскохозяйственного оборудования. В рамках подготовки к сезонным полевым работам и технической модернизации отрасли уже в этом году сельхозтоваропроизводители закупили более 60 единиц техники и оборудования», - уточнил замминистра.Кроме того, 740 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,3 млрд рублей было поставлено в 2023 году в область по льготному лизингу, в том числе 134 ед. тракторов, 107 комбайнов и 499 единиц прочей техники.Как отметил генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов Приволжский федеральный округ является лидером в стране по поставкам техники в 2023 году, а Саратовская область уверенно входит в тройку регионов-лидеров Росагролизинга наряду с Нижегородской областью и Татарстаном.