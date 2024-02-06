Саратовская ГЭС в 2023 году инвестировала в развитие 9,9 млрд рублей
Саратовская ГЭС в Саратовской области подвела итоги производственной деятельности в 2023 году. Выработка электроэнергии составила 5554,05 млн кВт/ч. Финансирование инвестпроектов гидроэлектростанции за год составило 9,9 млрд рублей.
В результате успешной реализации программы комплексной модернизации установленная мощность Саратовской ГЭС в 2023 году выросла на 30 МВт. Это произошло по итогам обновления пяти гидроагрегатов и проведенных мероприятий по обеспечению условий на технологическое присоединение.
Модернизированы уже 19 турбин, сейчас ведутся работы еще на двух гидротурбинах, запланирована замена оставшихся трех турбин.
Саратовская ГЭС продолжает реализацию нескольких сложных капиталоемких проектов: модернизация гидроагрегатов, тиристорных систем возбуждения генераторов, обновление трансформатора и кабельных линий собственных нужд, резервирование питания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, модернизация системы сбора и передачи информации Системному оператору. Техническое перевооружение гидроэлектростанции напрямую либо опосредованно влияет на обеспечение стабильности работы энергетической системы.
Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») — один из крупнейших налогоплательщиков региона: по итогам 2023 года в бюджет Саратовской области перечислено более 2 миллиардов рублей. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет региона постоянно растет. За последние три года темп роста составил 858 млн рублей, или 60%.
В общей региональной генерации доля Саратовской ГЭС составляет около 13%, и она имеет особую ценность для энергосистемы Средней Волги. Именно ГЭС, обладая высокоманевренной мощностью, служат гарантом надежности функционирования энергосистемы: Саратовская ГЭС способна резко увеличить или снизить мощность в течение 2-3 минут в отличие от других типов электростанций.