6 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
12:00 | 06 февраля
В рамках открытия Года семьи в области прошел «Единый день приема семей с детьми»
11:00 | 06 февраля
360 членов «Боевого Братства» отправились в зону СВО
10:00 | 06 февраля
В минувшем году аграрии области приобрели 530 тракторов и 250 комбайнов
09:00 | 06 февраля
Саратовская ГЭС в 2023 году инвестировала в развитие 9,9 млрд рублей
18:00 | 05 февраля
В январе более 100 жителей региона начали бесплатно учиться новым профессиям
17:00 | 05 февраля
63% выпускников колледжей в Саратовской области идут на предприятия
16:00 | 05 февраля
Педагогам Саратовской области предлагают пройти курс по выстраиванию коммуникаций
15:30 | 05 февраля
Коммунальные службы будут обрабатывать реагентами тротуары ночью и ранним утром
15:00 | 05 февраля
В Саратовской области производство стройматериалов показало рекордный рост
14:00 | 05 февраля
Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» отметили за помощь саратовским бойцам в зоне СВО
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская ГЭС в 2023 году инвестировала в развитие 9,9 млрд рублей

Новости
Саратовская ГЭС в 2023 году инвестировала в развитие 9,9 млрд рублей


Саратовская ГЭС в Саратовской области подвела итоги производственной деятельности в 2023 году. Выработка электроэнергии составила 5554,05 млн кВт/ч. Финансирование инвестпроектов гидроэлектростанции за год составило 9,9 млрд рублей.

В результате успешной реализации программы комплексной модернизации установленная мощность Саратовской ГЭС в 2023 году выросла на 30 МВт. Это произошло по итогам обновления пяти гидроагрегатов и проведенных мероприятий по обеспечению условий на технологическое присоединение.

Модернизированы уже 19 турбин, сейчас ведутся работы еще на двух гидротурбинах, запланирована замена оставшихся трех турбин.

Саратовская ГЭС продолжает реализацию нескольких сложных капиталоемких проектов: модернизация гидроагрегатов, тиристорных систем возбуждения генераторов, обновление трансформатора и кабельных линий собственных нужд, резервирование питания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, модернизация системы сбора и передачи информации Системному оператору. Техническое перевооружение гидроэлектростанции напрямую либо опосредованно влияет на обеспечение стабильности работы энергетической системы.

Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») — один из крупнейших налогоплательщиков региона: по итогам 2023 года в бюджет Саратовской области перечислено более 2 миллиардов рублей. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет региона постоянно растет. За последние три года темп роста составил 858 млн рублей, или 60%.

В общей региональной генерации доля Саратовской ГЭС составляет около 13%, и она имеет особую ценность для энергосистемы Средней Волги. Именно ГЭС, обладая высокоманевренной мощностью, служат гарантом надежности функционирования энергосистемы: Саратовская ГЭС способна резко увеличить или снизить мощность в течение 2-3 минут в отличие от других типов электростанций.