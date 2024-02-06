Саратовская ГЭС в 2023 году инвестировала в развитие 9,9 млрд рублей

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Саратовская ГЭС в Саратовской области подвела итоги производственной деятельности в 2023 году. Выработка электроэнергии составила 5554,05 млн кВт/ч. Финансирование инвестпроектов гидроэлектростанции за год составило 9,9 млрд рублей.В результате успешной реализации программы комплексной модернизации установленная мощность Саратовской ГЭС в 2023 году выросла на 30 МВт. Это произошло по итогам обновления пяти гидроагрегатов и проведенных мероприятий по обеспечению условий на технологическое присоединение.Модернизированы уже 19 турбин, сейчас ведутся работы еще на двух гидротурбинах, запланирована замена оставшихся трех турбин.Саратовская ГЭС продолжает реализацию нескольких сложных капиталоемких проектов: модернизация гидроагрегатов, тиристорных систем возбуждения генераторов, обновление трансформатора и кабельных линий собственных нужд, резервирование питания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, модернизация системы сбора и передачи информации Системному оператору. Техническое перевооружение гидроэлектростанции напрямую либо опосредованно влияет на обеспечение стабильности работы энергетической системы.Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») — один из крупнейших налогоплательщиков региона: по итогам 2023 года в бюджет Саратовской области перечислено более 2 миллиардов рублей. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет региона постоянно растет. За последние три года темп роста составил 858 млн рублей, или 60%.В общей региональной генерации доля Саратовской ГЭС составляет около 13%, и она имеет особую ценность для энергосистемы Средней Волги. Именно ГЭС, обладая высокоманевренной мощностью, служат гарантом надежности функционирования энергосистемы: Саратовская ГЭС способна резко увеличить или снизить мощность в течение 2-3 минут в отличие от других типов электростанций.