Коммунальные службы будут обрабатывать реагентами тротуары ночью и ранним утром

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В Саратове тротуары и пешеходные зоны будут обрабатывать противогололедными материалами в ночное время и ранним утром, до того как жители выходят на работу. Соответствующее поручение дала глава города Лада Мокроусова. Она отметила, что коммунальным службам необходимо активизировать эту работу.Кроме того, главам районных администраций нужно провести проверку наличия материалов на складах, а также постоянно следить за исправностью коммунальной техники и контролировать выполнение маршрутных заданий работниками коммунальных служб.По инициативе губернатора Романа Бусаргина, Саратову в этом году дополнительно выделены 100 млн рублей на закупку реагентов.