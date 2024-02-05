В Саратовской области семьям контрактников дают жилье

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В воинской части села Березовка Энгельсского района Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту.На нее могут поступить как саратовцы, проходившие службу ранее и имеющие военно-учетные специальности, так и желающие подписать контракт вместо срочной службы.Корреспонденты ГТРК «Саратов» побывали в военном городке Саратов-63.«На полигоне военнослужащие оттачивают практические навыки стрельбы. Под руководством опытных офицеров их обучают на современной военной технике и вооружении. К каждому применяют индивидуальный подход с учетом той должности, на которой мужчины проходят службу», - рассказали в сюжете.Также на территории воинской части открыт центр подготовки операторов дронов. Работает электронный тир, где обучаются не только взрослые, но и пробуют свои силы школьники.«Программа по набору на военную службу по контракту существует уже не первый год. Кандидатом может стать гражданин, который достиг призывного возраста и получил среднее образование. У нас сейчас активно в главном управлении действует программа «Военная служба по контракту учебе не помеха». Мы особое внимание обращаем на тех граждан, которые проходят обучение в средних и средних специальных образовательных учреждениях», - рассказал командир войсковой части Алексей Кандабаров.Важное значение командование воинской части уделяет и созданию всех необходимых условий для проживания семей военнослужащих: им предоставляют жилье.В сюжете показали военного Инзира, который служит в Березовке чуть больше года. Мужчина перевез туда жену и маленькую дочку - теперь они вместе живут в военном городке.«Как приехал на службу, сразу же мне предоставили данную замечательную квартиру. Чистая, аккуратная, с ремонтом. Часть мебели уже была. То есть заезжай и живи. По приезде сразу же ребенка устроили в сад. Ходит, нравится. Воспитатели - профессионалы», - рассказал военнослужащий.В военном городке хорошо развита инфраструктура, есть все современные удобства. На территории части открыт бассейн «Дельфин», который посещают и взрослые, и дети, имеются бесплатные секции по плаванию. Кроме того, работает современный спортивный зал с новыми тренажерами. Есть детский сад и школа.За 2023 год на военную службу по контракту в Березовку поступило более 300 человек. Командование воинской части и сейчас приглашает в свои ряды.За более подробной информацией по поступлению на военную службу по контракту в энгельсском гарнизоне обращайтесь по тел. 8-987-358-0289 или 8-987-825-1315.