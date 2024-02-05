5 Февраля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:01 | 05 февраля
В Саратовской области семьям контрактников дают жилье
12:00 | 05 февраля
В Год Семьи впервые оргкомитет «Гринландии» ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли»
11:00 | 05 февраля
Нацпроект «Демография»: в центрах соцобслуживания области обучают уходу за тяжелобольными
10:30 | 05 февраля
Школьников области приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе авторской песни «Отчизну славим и героев!»
09:44 | 05 февраля
Ярким спортивным праздником отметили День зимних видов спорта в Энгельсе
11:00 | 04 февраля
Молодежь и ветераны отметили 81-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
10:32 | 04 февраля
Бойцам гуманитарного фронта вручили грамоты
18:00 | 02 февраля
СГТУ реализует программы в области применения беспилотных авиационных систем
17:00 | 02 февраля
Ветеран-афганец отметил высокий уровень общественной поддержки армии
16:00 | 02 февраля
Мастера и ремесленники области получили 1700 услуг в Палате ремесел
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области семьям контрактников дают жилье

Новости
В Саратовской области семьям контрактников дают жилье

В воинской части села Березовка Энгельсского района Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту.
На нее могут поступить как саратовцы, проходившие службу ранее и имеющие военно-учетные специальности, так и желающие подписать контракт вместо срочной службы.
Корреспонденты ГТРК «Саратов» побывали в военном городке Саратов-63.
«На полигоне военнослужащие оттачивают практические навыки стрельбы. Под руководством опытных офицеров их обучают на современной военной технике и вооружении. К каждому применяют индивидуальный подход с учетом той должности, на которой мужчины проходят службу», - рассказали в сюжете.
Также на территории воинской части открыт центр подготовки операторов дронов. Работает электронный тир, где обучаются не только взрослые, но и пробуют свои силы школьники.
«Программа по набору на военную службу по контракту существует уже не первый год. Кандидатом может стать гражданин, который достиг призывного возраста и получил среднее образование. У нас сейчас активно в главном управлении действует программа «Военная служба по контракту учебе не помеха». Мы особое внимание обращаем на тех граждан, которые проходят обучение в средних и средних специальных образовательных учреждениях», - рассказал командир войсковой части Алексей Кандабаров.
Важное значение командование воинской части уделяет и созданию всех необходимых условий для проживания семей военнослужащих: им предоставляют жилье.
В сюжете показали военного Инзира, который служит в Березовке чуть больше года. Мужчина перевез туда жену и маленькую дочку - теперь они вместе живут в военном городке.
«Как приехал на службу, сразу же мне предоставили данную замечательную квартиру. Чистая, аккуратная, с ремонтом. Часть мебели уже была. То есть заезжай и живи. По приезде сразу же ребенка устроили в сад. Ходит, нравится. Воспитатели - профессионалы», - рассказал военнослужащий.
В военном городке хорошо развита инфраструктура, есть все современные удобства. На территории части открыт бассейн «Дельфин», который посещают и взрослые, и дети, имеются бесплатные секции по плаванию. Кроме того, работает современный спортивный зал с новыми тренажерами. Есть детский сад и школа.
За 2023 год на военную службу по контракту в Березовку поступило более 300 человек. Командование воинской части и сейчас приглашает в свои ряды.
За более подробной информацией по поступлению на военную службу по контракту в энгельсском гарнизоне обращайтесь по тел. 8-987-358-0289 или 8-987-825-1315.