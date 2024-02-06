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В январе более 100 жителей региона начали бесплатно учиться новым профессиям

Новости
В январе более 100 жителей региона начали бесплатно учиться новым профессиям


С начала года в Саратовской области стартовало бесплатное обучение жителей региона по региональным профессиональным программам переобучения и повышения квалификации. В январе 103 жителя региона уже приступили к освоению востребованных на рынке труда профессиональных компетенций.

Благодаря этой мере поддержки саратовцы могут переобучиться, например, на медицинского регистратора, специалиста по управлению персоналом, менеджера маркетплейсов.

Напоминаем, освоить новую профессию можно также благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография». Прохождение обучения начнется уже во второй половине февраля.

С началом 2024 года к категориям лиц, которые могут пройти обучение по нацпроекту, добавились граждане с инвалидностью, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Кроме того, бесплатное обучение по нацпроекту, как и прежде, могут пройти граждане 50 лет и старше, отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, безработные, ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, другие категории.

«Благодаря нацпроекту «Демография» в прошлом году новые профессиональные компетенции бесплатно получили 3,3 тысячи человек. На выбор было представлено 214 программ. Всего с 2021 года обучение прошли 10,7 тысячи жителей региона. Это направление работы областной службы занятости, востребованное у наших жителей, дает хорошую возможность сменить карьерную траекторию», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

Подать заявку на обучение можно на государственном портале «Работа России» https://trudvsem.ru.