6 Февраля 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 05 февраля
В январе более 100 жителей региона начали бесплатно учиться новым профессиям
17:00 | 05 февраля
63% выпускников колледжей в Саратовской области идут на предприятия
16:00 | 05 февраля
Педагогам Саратовской области предлагают пройти курс по выстраиванию коммуникаций
15:30 | 05 февраля
Коммунальные службы будут обрабатывать реагентами тротуары ночью и ранним утром
15:00 | 05 февраля
В Саратовской области производство стройматериалов показало рекордный рост
14:00 | 05 февраля
Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» отметили за помощь саратовским бойцам в зоне СВО
13:00 | 05 февраля
Залы для занятий адаптивной физкультурой появятся во всех учреждениях соцобслуживания к концу 2024 года
12:01 | 05 февраля
В Саратовской области семьям контрактников дают жилье
12:00 | 05 февраля
В Год Семьи впервые оргкомитет «Гринландии» ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли»
11:00 | 05 февраля
Нацпроект «Демография»: в центрах соцобслуживания области обучают уходу за тяжелобольными
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Педагогам Саратовской области предлагают пройти курс по выстраиванию коммуникаций

Новости
Педагогам Саратовской области предлагают пройти курс по выстраиванию коммуникаций


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