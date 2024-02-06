Педагогам Саратовской области предлагают пройти курс по выстраиванию коммуникаций

Учебный профиль «Сферум» при поддержке Минпросвещения России разработал спецкурс, который позволит учителям с помощью площадки сделать обучение еще эффективнее. Уже более 80 тысяч человек стали слушателями. Присоединяйтесь и вы — https://clck.ru/38PAzR.
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