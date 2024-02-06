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В Саратовской области производство стройматериалов показало рекордный рост

Новости
В Саратовской области производство стройматериалов показало рекордный рост


Стали известны отрасли промышленности Саратовской области, показавшие наилучшую динамику индекса промпроизводства в 2023 году

С рекордным в сравнении с другими отраслями ростом на 70% завершили год производители неметаллической минеральной продукции, прежде всего стройматериалов.

Значительное увеличение зафиксировано в производстве прочих транспортных средств и оборудования (+36,6%), лекарственных средств и медицинских материалов (+30,1%), резиновых и пластмассовых изделий (+20,8%).

За год укрепили позиции предприятия легкой и швейной промышленности. Выпуск одежды вырос на 14,1%, мебели – на 17,8%, текстиля – на 5,4%.

Позитивную динамику продемонстрировали базовые для Саратовской области отрасли. С ростом сработали заводы химической промышленности металлургия, электроника, приборостроение.

«Индекс промышленного производства в Саратовской области по итогам января-декабря 2023 года составил 103,4%, а в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях достиг 107,3% в годовом выражении. Самое важное, что предприятия сегодня видят «точки роста», готовы инвестировать в свое развитие и обеспечивают стабильной работой жителей», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.