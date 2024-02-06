Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» отметили за помощь саратовским бойцам в зоне СВО

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Благотворительный фонд «Волга» и и.о. окружного атамана Саратовской области Иван Третьяков вручили благодарственное письмо и грамоту гандбольному клубу «СГАУ-Саратов» и лично исполнительному директору клуба Алексею Коротову за участие в сборе гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне СВО, и мирным жителям.Волонтёры фонда и казаки более десяти раз отправлялись в зону СВО для передачи грузов, которые были собраны благодаря помощи и пожертвованиям жителей Саратовской области. Спортивный клуб также внес свой вклад в сбор гуманитарной помощи.«Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» и я лично не могли остаться в стороне. Наш клуб вносит и по возможности будет вносить свой вклад в сбор помощи для участников СВО и мирных жителей, которые находятся в непростых условиях. Я уверен, что продукты питания, медикаменты и теплые вещи, которые отправляются с нашими гуманитарными грузами, им очень необходимы. Благотворительный фонд «Волга» и казачество Саратовской области делают большое дело и считаем своим долгом помочь им в этом. А для наших земляков, которые находятся в сложных условиях, любая посылка с родной земли становится дополнительной мотивацией и поддержкой!» - отметил Алексей Коротов.