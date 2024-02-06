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Залы для занятий адаптивной физкультурой появятся во всех учреждениях соцобслуживания к концу 2024 года

Новости
Залы для занятий адаптивной физкультурой появятся во всех учреждениях соцобслуживания к концу 2024 года

Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» в 34 центрах социального обслуживания населения работают залы для занятий адаптивной физкультурой.

Так, в центре соцобслуживания Озинского района занятия в зале адаптивной физкультурой проводит «серебряный» волонтер Клара Мулдагалиева. Под ее руководством все желающие занимаются различными упражнениями, а также дыхательной гимнастикой.

«Возраст – не помеха для активного, здорового долголетия. Если есть возможность выполнить физические упражнения, сделай их! Если сначала не получается, надо пробовать снова и снова и настанет день, когда ты сможешь справиться», – уверена Клара Канатовна.