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В Год Семьи впервые оргкомитет «Гринландии» ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли»

Новости
В Год Семьи впервые оргкомитет «Гринландии» ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли»


Дан старт очередному заочному конкурсу Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия». Фестиваль, названный в честь писателя-романтика Александра Грина, зародился на вятской земле в 80-х годах.

В прошлом году в заочном конкурсе Гринландии приняло участие более 5500 человек.

Заочный конкурс проводится по следующим номинациям: «Автор слов и музыки»; «Автор музыки»; «Автор слов»; «Поэт»; «Исполнитель»; «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив».

В этом году в программу включены также специальные номинации: «Видеоклип»; «Социальный видеоролик».

В Год Семьи впервые оргкомитет Гринландии ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли».

Заявки на заочный конкурс принимаются до 30 апреля 2024. По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты.

30 мая жюри назовет имена лауреатов конкурса в каждой номинации из числа дипломантов всех месяцев. Все лауреаты получат денежные призы в размере 20000 рублей и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который в этом году пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области на поляне у села Башарово.

Каждый участник конкурса получит диплом, участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/grinlandia_fest).