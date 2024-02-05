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Нацпроект «Демография»: в центрах соцобслуживания области обучают уходу за тяжелобольными
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Нацпроект «Демография»: в центрах соцобслуживания области обучают уходу за тяжелобольными

Новости

В комплексном центре социального обслуживания населения Питерского района проходят занятия в демонстрационной комнате по обучению навыкам по уходу за тяжелобольными.


«Уход за тяжелобольным человеком требует специальных знаний и навыков, их невозможно получить самостоятельно. Знания помогают не только лучше ухаживать за человеком, что способствует реабилитации и улучшению качества жизни, но также экономят силы и сохраняют здоровье того, кто ухаживает», - рассказывают в центре соцобслуживания Питерского района.

Напомним, социальные технологии реализуются в центрах соцобслуживания в рамках национального проекта «Демография». К концу 2024 года все технологии будут работать во всех 39 районных учреждениях соцобслуживания.