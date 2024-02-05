Школьников области приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе авторской песни «Отчизну славим и героев!»

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Конкурс помогает выявить талантливых авторов и исполнителей среди учащихся, приобщить школьников к героическому прошлому и настоящему России.Каждый участник представляет одно произведение, выступая со своим концертмейстером, под фонограмму (минус) или под собственный аккомпанемент. Каждое общеобразовательное учреждение представляет не более трех номеров.На конкурс представляются произведения только собственного сочинения или в соавторстве с учителем на патриотическую тематику:- о России;- о Саратовском крае;- о героях войны (любой);- о службе в армии.Заявки принимаются на электронную почту olgavalerievna72@mail.ru до 13 февраля 2024 года (включительно).