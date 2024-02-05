5 Февраля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
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11:00 | 05 февраля
Нацпроект «Демография»: в центрах соцобслуживания области обучают уходу за тяжелобольными
10:30 | 05 февраля
Школьников области приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе авторской песни «Отчизну славим и героев!»
09:44 | 05 февраля
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Мастера и ремесленники области получили 1700 услуг в Палате ремесел
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Школьников области приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе авторской песни «Отчизну славим и героев!»

Новости
Фестиваль-конкурс «Отчизну славим и героев!» проводится среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и вузов.




Конкурс помогает выявить талантливых авторов и исполнителей среди учащихся, приобщить школьников к героическому прошлому и настоящему России.

Каждый участник представляет одно произведение, выступая со своим концертмейстером, под фонограмму (минус) или под собственный аккомпанемент. Каждое общеобразовательное учреждение представляет не более трех номеров.

На конкурс представляются произведения только собственного сочинения или в соавторстве с учителем на патриотическую тематику:
- о России;
- о Саратовском крае;
- о героях войны (любой);
- о службе в армии.

Заявки принимаются на электронную почту olgavalerievna72@mail.ru до 13 февраля 2024 года (включительно).