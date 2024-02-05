Ярким спортивным праздником отметили День зимних видов спорта в Энгельсе

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День зимних видов спорта - праздник, посвященный зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В этом году мы отмечаем десятилетие грандиозного спортивного события в истории нашей страны.В рамках праздника прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам «Покровская лыжня - 2024».В лыжном забеге соревновались жители в трех возрастных категориях – «Снежинка» самые юные участники, «Мастер» - взрослые до 50 лет и «Здоровье» - все желающие.В мероприятии приняли участие почетные гости – Чемпион и многократный призёр летних Паралимпийских игр Денис Тарасов, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Сергей Улегин, многократный призер и чемпион СССР по лыжным гонкам Александр Храмогин, президент Олимпийского совета Саратовской области Сергей Лукьянов.Всех любителей здорового образа жизни поприветствовал министр спорта области Олег Дубовенко, а также вручил победителям награды и подарки от Олимпийского комитета Саратовской области.