5 Февраля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:01 | 05 февраля
В Саратовской области семьям контрактников дают жилье
12:00 | 05 февраля
В Год Семьи впервые оргкомитет «Гринландии» ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли»
11:00 | 05 февраля
Нацпроект «Демография»: в центрах соцобслуживания области обучают уходу за тяжелобольными
10:30 | 05 февраля
Школьников области приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе авторской песни «Отчизну славим и героев!»
09:44 | 05 февраля
Ярким спортивным праздником отметили День зимних видов спорта в Энгельсе
11:00 | 04 февраля
Молодежь и ветераны отметили 81-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
10:32 | 04 февраля
Бойцам гуманитарного фронта вручили грамоты
18:00 | 02 февраля
СГТУ реализует программы в области применения беспилотных авиационных систем
17:00 | 02 февраля
Ветеран-афганец отметил высокий уровень общественной поддержки армии
16:00 | 02 февраля
Мастера и ремесленники области получили 1700 услуг в Палате ремесел
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Ярким спортивным праздником отметили День зимних видов спорта в Энгельсе

Новости
Ярким спортивным праздником отметили День зимних видов спорта в Энгельсе


День зимних видов спорта - праздник, посвященный зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В этом году мы отмечаем десятилетие грандиозного спортивного события в истории нашей страны.

В рамках праздника прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам «Покровская лыжня - 2024».

В лыжном забеге соревновались жители в трех возрастных категориях – «Снежинка» самые юные участники, «Мастер» - взрослые до 50 лет и «Здоровье» - все желающие.

В мероприятии приняли участие почетные гости – Чемпион и многократный призёр летних Паралимпийских игр Денис Тарасов, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Сергей Улегин, многократный призер и чемпион СССР по лыжным гонкам Александр Храмогин, президент Олимпийского совета Саратовской области Сергей Лукьянов.

Всех любителей здорового образа жизни поприветствовал министр спорта области Олег Дубовенко, а также вручил победителям награды и подарки от Олимпийского комитета Саратовской области.