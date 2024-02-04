Молодежь и ветераны отметили 81-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

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Перед собравшимися выступили заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, командир региональной «Волонтерской Роты Боевого Братства» Михаил Сегеда."В своих выступлениях спикеры поздравили жителей с Днем Воинской Славы и напомнили, что в годы Великой Отечественной войны Саратов был тылом Сталинградского фронта", - рассказал Михаил Сегеда.