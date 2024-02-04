Молодежь и ветераны отметили 81-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
У стелы «Саратов – Город трудовой доблести» состоялось мероприятие, посвященное очередной годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В мероприятии приняли участие активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства», Движения Первых, Боевого Братства, Российского союза воинов Афганистана.
Перед собравшимися выступили заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, командир региональной «Волонтерской Роты Боевого Братства» Михаил Сегеда.
"В своих выступлениях спикеры поздравили жителей с Днем Воинской Славы и напомнили, что в годы Великой Отечественной войны Саратов был тылом Сталинградского фронта", - рассказал Михаил Сегеда.
Перед собравшимися выступили заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, командир региональной «Волонтерской Роты Боевого Братства» Михаил Сегеда.
"В своих выступлениях спикеры поздравили жителей с Днем Воинской Славы и напомнили, что в годы Великой Отечественной войны Саратов был тылом Сталинградского фронта", - рассказал Михаил Сегеда.