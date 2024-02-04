Бойцам гуманитарного фронта вручили грамоты

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Мероприятие открыли и.о. Саратовского ОКО Волжского Войска Иван Третьяков,руководители СРОО «Волга» Светлана Тишковец и Владимир Прилипский, зам.окружного атамана по вопросам гуманитарной помощи Дмитрий Тишковец.С приветственным словом к участникам обратился советник министра внутренней политики и общественных отношений Николай Семенов.По казачьей традиции , священник отец Иоанн Панков прочитал благословенную молитву.На встрече присутствовали казаки и атаманы Волжского Войска: участники СВО Константин Киреев и атаман КО Красный Кут Вадим Виноградов,атаман Базарно - Карабулакского КО Александр Петров,казаки Михаил Салей, Дмитрий Афросин с семьей,руководители волонтерских движений области : «Вместе до Победы!», «Za Победу!», « Мы Vместе 64» ,предприниматели: Рафаэль Валеев, Эдуард Григорян,исполнительный директор СРОО ГК «СГАУ- Саратов» Алексей Коротов,директор ООО НПП «Алви» Сергей Филиповский,депутат Красноярского МО Татьяна Лукашева,директор ДК «Липовский» Ирина Нерозя,председатель Совета отцов Саратовской области Валерий Баглай,руководитель спортивного клуба « Оплот» Виктор Павлов, представители Гандбольного клуба «СГАУ- Саратов», представители творческих коллективов « Световое шоу Соланж»,Арт мастерская «TATTOO Korac”,музея им . Радищева,руководители детских патриотических клубов.Обсудили рабочие вопросы, планы на наступивший год, вручили благодарственные письма от фонда «Волга» и грамоты от Окружного атамана ОКО Саратовской области.-Мы вместе с 2022 года, с нашей Армией,с бойцами, с Родиной,мы просто работаем,без громких слов,работаем на общую Победу,бойцы гуманитарного фронта России.Счастлива быть с каждым из вас в одном строю. Своих не бросаем!!!! , - сказала руководитель СРОО «Волга» Светлана Тишковец.