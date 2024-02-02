Сотрудники саратовского ОМОНа в зоне СВО получили гуманитарную помощь
Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России», совместно с представителями Молодежного парламента при Саратовской областной Думе передало сотрудникам ОМОН Саратовской области, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, продовольственную гуманитарную помощь.
«В подготовленные посылки вошли продовольственные наборы и наборы со сладостями. Представители ОМОН, принявшие груз, выразили благодарность и заверили, что приложат все усилия для решения поставленных задач и обязательно пришлют фото и видео от получателей груза. На память были сделаны фотографии участников мероприятия», - сообщил председатель президиума регионального отделения «Офицеров России» Владимир Незнамов.