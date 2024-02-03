СГТУ реализует программы в области применения беспилотных авиационных систем

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. обновляет линейку программ основного и дополнительного профессионального образования в области практического применения беспилотных авиационных систем.Отметим, что с начала года заработал нацпроект «Беспилотные авиационные системы», цель которого - создание в России новой отрасли экономики, связанной с использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов.Так, СГТУ объявил прием на обучение по программе бакалавриата «Системы управления беспилотными летальными аппаратами». Успешно разработана и реализуется программа дополнительного профессионального образования «Расчет и проектирование малых беспилотных авиационных систем», позволяющая освоить новейшие технологии робототехники и сенсорики, методику проектирования и интеллектуальные системы управления БПЛА. Этой весной планируется внедрить еще одну программу ДПО для переподготовки педагогов «Теория и методика преподавания эксплуатации беспилотных авиационных систем». По окончании курсов слушателям будет присвоена квалификация «Педагог по эксплуатации беспилотных авиационных систем».Кроме того, технический университет организует цикл образовательных интенсивов, направленных на формирование у молодежи начальных компетенций в области беспилотных летательных аппаратов. Эта работа проводится в рамках комплексного профориентационного проекта «СГТУ – школам региона».С 1 февраля запущен интенсив «Беспилотные летательные аппараты» в онлайн-формате на образовательном портале «Детской компьютерной школы».Слушатели смогут принять участие во Всероссийском чемпионате пилотирования дронов «Пилоты будущего», проводимого региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Саратовской области на площадке Политеха.