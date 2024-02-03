3 Февраля 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 02 февраля
СГТУ реализует программы в области применения беспилотных авиационных систем
17:00 | 02 февраля
Ветеран-афганец отметил высокий уровень общественной поддержки армии
16:00 | 02 февраля
Мастера и ремесленники области получили 1700 услуг в Палате ремесел
15:30 | 02 февраля
Сотрудники саратовского ОМОНа в зоне СВО получили гуманитарную помощь
15:00 | 02 февраля
Первыми гостями нового киноклуба стали участники СВО
14:00 | 02 февраля
Началась регистрация на конкурс для старшеклассников «Власть слова»
13:00 | 02 февраля
В Саратове открылась выставка картин с изображением храмов старого города
12:00 | 02 февраля
В рамках открытия Года семьи стартовал интернет-флешмоб «Семья и Родина едины»
11:00 | 02 февраля
В районах области продолжается расчистка дорог снегоуборочной техникой
10:00 | 02 февраля
В Балашове появится современный молодежный центр
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

СГТУ реализует программы в области применения беспилотных авиационных систем

Новости
СГТУ реализует программы в области применения беспилотных авиационных систем


Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. обновляет линейку программ основного и дополнительного профессионального образования в области практического применения беспилотных авиационных систем.

Отметим, что с начала года заработал нацпроект «Беспилотные авиационные системы», цель которого - создание в России новой отрасли экономики, связанной с использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Так, СГТУ объявил прием на обучение по программе бакалавриата «Системы управления беспилотными летальными аппаратами». Успешно разработана и реализуется программа дополнительного профессионального образования «Расчет и проектирование малых беспилотных авиационных систем», позволяющая освоить новейшие технологии робототехники и сенсорики, методику проектирования и интеллектуальные системы управления БПЛА. Этой весной планируется внедрить еще одну программу ДПО для переподготовки педагогов «Теория и методика преподавания эксплуатации беспилотных авиационных систем». По окончании курсов слушателям будет присвоена квалификация «Педагог по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Кроме того, технический университет организует цикл образовательных интенсивов, направленных на формирование у молодежи начальных компетенций в области беспилотных летательных аппаратов. Эта работа проводится в рамках комплексного профориентационного проекта «СГТУ – школам региона».

С 1 февраля запущен интенсив «Беспилотные летательные аппараты» в онлайн-формате на образовательном портале «Детской компьютерной школы».

Слушатели смогут принять участие во Всероссийском чемпионате пилотирования дронов «Пилоты будущего», проводимого региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Саратовской области на площадке Политеха.