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Ветеран-афганец отметил высокий уровень общественной поддержки армии

Новости
Руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов поделился своим мнением о службе в армии. Пост об этом он разместил в паблике ветеранской организации в социальных сетях.

Ветеран-афганец отметил высокий уровень общественной поддержки армии

«Военная служба по контракту – это дело для настоящих патриотов, способ доказать свою любовь к Родине не на словах, а на деле.

Сегодня российская армия находится на подъеме. У нас есть новые виды вооружений, хорошее снабжение. Я проходил военную службу в Республике Афганистан, участвовал в двух вооруженных конфликтах в Чеченской Республике.

Но, при всем уважении к армии тех времен, такого уровня государственной, а главное – общественной поддержки как сегодня у нас не было.

У контрактников есть все необходимое: высокий уровень денежного довольствия, льготы, а после прохождения службы – высокая пенсия.

Отмечу, что военную службу по контракту можно пройти как в зоне СВО, так и воинских частях Саратовской области».

Подробная информация о службе по контракту по телефону 117 и на сайте СЛУЖБАПОКОНТРАКТУ.РФ