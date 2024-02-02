Ветеран-афганец отметил высокий уровень общественной поддержки армии

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«Военная служба по контракту – это дело для настоящих патриотов, способ доказать свою любовь к Родине не на словах, а на деле.Сегодня российская армия находится на подъеме. У нас есть новые виды вооружений, хорошее снабжение. Я проходил военную службу в Республике Афганистан, участвовал в двух вооруженных конфликтах в Чеченской Республике.Но, при всем уважении к армии тех времен, такого уровня государственной, а главное – общественной поддержки как сегодня у нас не было.У контрактников есть все необходимое: высокий уровень денежного довольствия, льготы, а после прохождения службы – высокая пенсия.Отмечу, что военную службу по контракту можно пройти как в зоне СВО, так и воинских частях Саратовской области».Подробная информация о службе по контракту по телефону 117 и на сайте СЛУЖБАПОКОНТРАКТУ.РФ