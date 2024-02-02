Мастера и ремесленники области получили 1700 услуг в Палате ремесел

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В Палате ремесел Саратовской области прошел «День открытых дверей». Участие в мероприятии приняли жители города Саратова, в том числе мастера-ремесленники, представители Домов культуры, а также студенты ИРБиС и СГУ им. Н.Г. Чернышевского, которые обучаются декоративно-прикладному искусству и сервису в сфере туризма.Для гостей провели обзорную экскурсию по Палате ремесел, рассказали о специфике организации, ее задачах и главных проектах – Всероссийском фестивале «Палитра ремесел», региональных конкурсах «Ремесленник года» и «Сувенир Саратовской области», в которых ежегодно принимают участие талантливые мастера.«Деятельность Палаты ремесел региона ведется в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и направлена на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, поддержку предпринимателей, самозанятых и физических лиц в этих сферах. Всего за 2023 год Палатой ремесел оказано порядка 1700 услуг, в числе которых образовательные и консультационные, организация участия саратовских мастеров во всероссийских и межрегиональных выставках и фестивалях, а также проведение региональных конкурсов, которые способствуют сохранению ремесленничества и развитию регионального имиджа», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Кроме того, для всех желающих провели мастер-класс по росписи саратовской глиняной игрушки, познакомили с мастерскими, продемонстрировали оборудование, предназначенное для полных циклов работы с деревом, тканью, кожей, глиной, показали, как функционирует плоттер и лазерно-гравировальный станок. Палата ремесел оснащена 57 единицами современного оборудования для ремесленного производства.Гостям представили сувенирную продукцию, которая реализуется через интернет-магазин «Лавка подарков», рассказали о его работе. Всего площадке магазина размещено порядка 700 изделий 110 мастеров.Также посетители узнали о возможностях обучения профессиональному мастерству на базе Палаты ремесел.