Первыми гостями нового киноклуба стали участники СВО

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В кинозале «На Рижской» Саратовский областной методический киновидеоцентр начал цикл встреч с интересными людьми, которые будут проходить в рамках нового киноклуба «Герои нашего времени на Рижской».Его первыми гостями стали руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» по Саратовской области Андрей Бердников и участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Олег Мысов.Гости побеседовали со студентами геологического колледжа, рассказали о своем участии в боевых действиях, поделились воспоминаниями. Встреча прошла в формате открытой дискуссии: студенты имели возможность задать вопросы участникам СВО и узнать об их жизни и боевом пути.