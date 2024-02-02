Началась регистрация на конкурс для старшеклассников «Власть слова»

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Открыта регистрация на XIII Конкурс для старшеклассников Саратовской области и других регионов России «Власть слова». В этом году он посвящён 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Приём заявок осуществляется до 5 марта. Творческие состязания пройдут в трёх номинациях:– «Голос русской классики». Конкурс на лучшее выразительное чтение фрагмента художественного (стихотворного или прозаического) произведения А.С. Пушкина. На выступление каждому участнику отводится не более 3 минут;– «Филологический этюд». Письменная работа филологической направленности;– «Журналистский дебют». Комбинированная письменная работа журналистской направленности.Очный конкурс во всех номинациях пройдёт в Институте филологии и журналистики СГУ имени Н.Г. Чернышевского в марте-апреле. В отдельных случаях в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс может быть проведён в дистанционном формате. Награждение победителей и призёров проводится на финальной церемонии.Победителям конкурса (диплом I степени) вручаются специальные грамоты и благодарственные письма; призёры (диплом II степени) получают грамоты от Саратовского университета, призёры (диплом III степени) – дипломы от Института филологии и журналистики СГУ.Победители конкурса текущего года (учащиеся 11 класса) могут получить дополнительные баллы при поступлении на направления подготовки Института филологии и журналистики.За особые заслуги в подготовке участников конкурса специальными дипломами от министерства образования Саратовской области отмечаются учителя-консультанты.Вся актуальная информация о конкурсе размещается на официальной странице ИФиЖ: https://www.sgu.ru/node/57710.Конкурс проводится под патронатом губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Учредители конкурса – Правительство Саратовской области, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Организатор конкурса – Институт филологии и журналистики СГУ.