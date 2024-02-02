В Саратове открылась выставка картин с изображением храмов старого города

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Акварельные работы, иллюстрирующие утраченные храмы Саратова, увидели посетители выставки в кинотеатре «Победа». Сегодня состоялось торжественное открытие.Среди картин, которые специально для проекта «Утраченные храмы Саратова» написала художник Вера Зима, представлены изображения Спасо-Преображенской (Четырехсвятской) и Митрофаньевской церквей, Александро-Невского собора, Сретенской и Старо-Казанской церквей и другие. Основой для творчества стала архивная информация об этих зданиях и редкие фотографии конца XIX- начала XX веков.В торжественном открытии выставки принял участие министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин. Он отметил, что саратовцы с большим интересом относятся к старинной архитектуре.- Работы художника атмосферные и передают красоту утраченных храмов. Потому экспозиция каждый год привлекает внимание, вдохновляет художников, архитекторов, историков. Но главное – учит всех ценить сохранившуюся архитектуру, видеть в ней уникальность, - отметил Владимир Валерьевич.