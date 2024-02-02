В рамках открытия Года семьи стартовал интернет-флешмоб «Семья и Родина едины»

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Социозащитные учреждения Саратовской области продолжают налаживать дружеские контакты с жителями подшефного Сватовского района Луганской народной республики.«Серебряные» волонтеры, получатели услуг, семьи с детьми и социальные работники активно участвуют в различных информационных и гуманитарных акциях, проектах и инициативах, направленных на поддержку соотечественников из новых регионов.Наступивший 2024 год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, начался новым интернет-проектом «Семья и Родина едины».Творческие пенсионеры, школьники, родители с детьми и другие жители области записывают на видео стихотворения о семейных ценностях и традициях, воспитании детей, патриотизме и любви к своему отечеству.На данный момент уже готовится к выходу серия публикаций художественного прочтения лучших произведений советских и российских авторов, а также стихотворений местных поэтов. Видеоролики будут активно тиражироваться в социальных сетях, в том числе в официальных пабликах Сватовского района ЛНР.«Семья и Родина во все времена были и остаются главными человеческими ценностями. Любовь к своим близким, родной земле и к людям помогает нам жить, вдохновляет на подвиги и придает сил. Эта акция - не просто возможность проявить свои таланты в литературном творчестве, но и напоминание о важности сохранения нашей богатой истории, культуры и многовековых традиций. Самое ценное в нашем проекте, что он объединяет разные поколения», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.