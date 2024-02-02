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В районах области продолжается расчистка дорог снегоуборочной техникой

Новости
В районах области продолжается расчистка дорог снегоуборочной техникой


2 февраля в 14 районах области наблюдались осадки: туман, морось, снег и низовая метель. Ожидается, что такие погодные условия сохранятся и в последующие сутки.

На дорогах регионального и межмуниципального значения днем работало 173 единицы снегоуборочной техники. Например, в Пугачевском районе работало 16 единиц спецтехники, в Перелюбском -12, в Вольском – 14, Балаковском - 10. Также проводилась расчистка остановок общественного транспорта и пешеходных переходов на транзитных дорогах Саратова.

За дневную смену дорожные службы израсходовали более 1200 тонн песко-соляной смеси.

По данным на 17:00 на всех дорогах регионального значения проезд обеспечен.

Дорожные службы продолжат работу по уборке снега на улично-дорожной сети региона и в ночное время.