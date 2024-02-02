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В Балашове появится современный молодежный центр

Новости
Председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая осмотрела здание в Балашове, где откроется современный молодежный центр.



«Работы предстоит немало: необходимо полностью заменить систему отопления, электропроводку, привести в порядок кровлю. От активной молодёжи района был запрос на создание медиацентра и киберспортивного зала. Важно, что планируется не только провести реконструкцию помещений, но и оснастить центр техникой, - отметила Ангелина Беловицкая. - Губернатором поставлена задача - сдать объект в срок, не снижая качественных показателей».

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, после чего начнутся конкурсные процедуры.

Однако, по словам руководителя ведомства, есть вопросы, которые требуют детальной проработки: «В связи с тем, что фасад здания является объектом культурного наследия, процедура реставрации значительно усложняется. Сейчас с коллегами из муниципалитета прорабатываем пути решения».