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Подведены итоги Международного образовательного фестиваля «Открытое искусство»

Новости
В Великом Новгороде завершился Международный образовательный фестиваль «Открытое искусство». Мероприятие состоялось с 22 по 28 января при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Новгородской области. Из-за большого количества участников церемония награждения лауреатов была организована дважды – 25 и 28 января в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского.

Подведены итоги Международного образовательного фестиваля «Открытое искусство»


О цели международного фестиваля рассказал Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив. По его словам, талантливым детям – участникам проекта – предоставляется возможность выйти на большую сцену, встретиться с мэтрами, получить от них уникальные знания и шанс выйти во взрослую профессиональную творческую жизнь.

Организаторы фестиваля предложили участникам широкую программу – в рамках проекта проведено более 40 мероприятий. Это не только конкурсные выступления, но и мастер-классы, круглый стол, семинар. Все образовательные мероприятия и концерты транслировались в соцсети ВКонтакте, их посмотрели более 250 тысяч зрителей.

На участие в Международном образовательном фестивале «Открытое искусство» было прислано 919 заявок от 3406 человек из России, Беларуси и Китая. После отборочного тура на фестивале выступили 1610 детей по таким направлениям, как «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство» и «Театральное искусство».