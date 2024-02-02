Подведены итоги Международного образовательного фестиваля «Открытое искусство»

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О цели международного фестиваля рассказал Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив. По его словам, талантливым детям – участникам проекта – предоставляется возможность выйти на большую сцену, встретиться с мэтрами, получить от них уникальные знания и шанс выйти во взрослую профессиональную творческую жизнь.Организаторы фестиваля предложили участникам широкую программу – в рамках проекта проведено более 40 мероприятий. Это не только конкурсные выступления, но и мастер-классы, круглый стол, семинар. Все образовательные мероприятия и концерты транслировались в соцсети ВКонтакте, их посмотрели более 250 тысяч зрителей.На участие в Международном образовательном фестивале «Открытое искусство» было прислано 919 заявок от 3406 человек из России, Беларуси и Китая. После отборочного тура на фестивале выступили 1610 детей по таким направлениям, как «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство» и «Театральное искусство».