Не для галочки. Многодетная мама из Энгельса оценила работу власти

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Об этом сегодня сообщил губернатор Роман Бусаргин.Мама четверых детей из Энгельса Александра Казакова водит в детский сад двоих младших дочек. В связи с нововведениями по оплате за детсад в семье возникли определенные трудности. Тем более, что у супругов скоро появится пятый долгожданный малыш.«Приятно, когда власть слышит. Мера поддержки-то реально нужная, потому что в многодетной семье затраты на детский сад встают в копеечку. Очень обрадовались, когда ее ввели, но только возникли трудности с получением. Сначала нужно заплатить, а потом ждать, когда вернут деньги. Очень неудобно. Еще и засчитывают эти деньги в доход семьи и в результате сложно оформить другие льготы. Начали сразу сигнализировать об этом, в комментариях писали, и реакция, как видно, последовала. Это говорит о том, что меры поддержки принимаются не ради галочки, наши запросы слышат и понимают», – поддержала инициативу главы региона многодетная мама.