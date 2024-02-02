Не для галочки. Многодетная мама из Энгельса оценила работу власти
Льготы должны быть реально действующим механизмом. Поэтому сейчас разрабатывается законопроект, благодаря которому многодетные семьи автоматически не будут платить за детский сад, не потеряв другие меры поддержки.
Об этом сегодня сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Мама четверых детей из Энгельса Александра Казакова водит в детский сад двоих младших дочек. В связи с нововведениями по оплате за детсад в семье возникли определенные трудности. Тем более, что у супругов скоро появится пятый долгожданный малыш.
«Приятно, когда власть слышит. Мера поддержки-то реально нужная, потому что в многодетной семье затраты на детский сад встают в копеечку. Очень обрадовались, когда ее ввели, но только возникли трудности с получением. Сначала нужно заплатить, а потом ждать, когда вернут деньги. Очень неудобно. Еще и засчитывают эти деньги в доход семьи и в результате сложно оформить другие льготы. Начали сразу сигнализировать об этом, в комментариях писали, и реакция, как видно, последовала. Это говорит о том, что меры поддержки принимаются не ради галочки, наши запросы слышат и понимают», – поддержала инициативу главы региона многодетная мама.
Об этом сегодня сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Мама четверых детей из Энгельса Александра Казакова водит в детский сад двоих младших дочек. В связи с нововведениями по оплате за детсад в семье возникли определенные трудности. Тем более, что у супругов скоро появится пятый долгожданный малыш.
«Приятно, когда власть слышит. Мера поддержки-то реально нужная, потому что в многодетной семье затраты на детский сад встают в копеечку. Очень обрадовались, когда ее ввели, но только возникли трудности с получением. Сначала нужно заплатить, а потом ждать, когда вернут деньги. Очень неудобно. Еще и засчитывают эти деньги в доход семьи и в результате сложно оформить другие льготы. Начали сразу сигнализировать об этом, в комментариях писали, и реакция, как видно, последовала. Это говорит о том, что меры поддержки принимаются не ради галочки, наши запросы слышат и понимают», – поддержала инициативу главы региона многодетная мама.