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К юбилею вывода советских войск из Афганистана в регионе пройдёт комплекс мероприятий

Новости
15 февраля в Саратовской области пройдет комплекс мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Министерством внутренней политики и общественных отношений области совместно с органами местного самоуправления проработан план, который насчитывает более 770 мероприятий различного формата, среди которых встречи воинов-афганцев с молодежью, спортивные мероприятия, возложения цветов, творческие вечера, волонтерские акции и др. Кроме этого, в госпиталях области пройдут концерты, встречи и иные памятные мероприятия.




15 февраля в 10:00 у памятника Воинам-интернационалистам на Проспекте имени 50 лет Октября в Саратове состоится памятное мероприятие, а в 11:00 пройдет торжественный концерт. В 11.30 в Парке Победы на Соколовой горе состоится возложение цветов к мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Сергей Авезниязов сообщил, что в 2024 году на торжественное мероприятие в Кремль поедет рекордное количество воинов-афганцев из Саратовской области – 34 человека; анонсировал размещение на остановочных павильонах региона портретов известных саратовских воинов-афганцев.

«Поскольку в 2023 году областное отделение «Боевого Братства» заняло 2 место в России, мы получим большое количество путевок в санатории. Я обратился к руководителям районных отделений, чтобы в этом году они дали путевки именно солдатам. Самому молодому солдату сейчас 53 года», - сообщил Сергей Авезниязов.

Вячеслав Калинин сообщил, что в настоящее время в теме Афганской войны поставлена точка, так как установлены имена всех погибших и пропавших без вести воинов.

«В ближайшее время экземпляры двухтомника о воинах-афганцах будут переданы в библиотеки Саратовской области», - рассказал Вячеслав Калинин.