Качество водоснабжения станет лучше ещё в шести районах области

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Водообеспечение 70 тысяч жителей сельских поселений региона улучшится в этом году. На эти цели по инициативе губернатора области Романа Бусаргина выделили более 210 млн рублей.По этой региональной программе качество услуги водоснабжения повысится в шести муниципальных районах области: Вольском, Ершовском, Пугачевском, Красноармейском, Краснопартизанском, Федоровском."Реализация программы позволит обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением в тех районах, где ранее существовали проблемы. В этом году нашему району дали субсидию в размере более 46 млн рублей. Благодаря запланированным по программе мероприятиям мы сможем повысить надежность системы водоснабжения в 13 сельских поселениях и повысить качество питьевой воды", – рассказал глава Вольского района Андрей Татаринов.В настоящее время ведется планомерная работа по заключению соглашений о предоставлении районам субсидий из областного бюджета на проведение капремонта и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.Напомним, в прошлом году на территории региона объем финансирования по программе также составил более 210 млн рублей.Помимо замены и устройства водопроводных сетей, специалисты осуществили ремонт и монтаж 14 локальных очистных установок, четырех водозаборных скважин, четырех водонапорных башен, а также трех насосных станций и насосного оборудования. На водопроводных сетях заменили 306 единиц запорной арматуры и 69 пожарных гидрантов.Мероприятия проводили в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах области.