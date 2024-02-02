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В городах Саратовской области прошли донорские акции

Новости
В городах Саратовской области прошли донорские акции


В четырех городах Саратовской области – Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов – состоялись донорские акции «Выбери вектор донорства и здоровья».

Мероприятия прошли в рамках реализации проекта «Партнерское наставничество – вектор развития донорства крови» при поддержке Фонда президентских грантов. Исполнителем проекта является АНО «Донор Волга» при содействии Саратовского областного центра крови.

«За два дня в акции приняли участие 160 доноров, 10 из которых сдали кровь впервые. 300 доз компонентов крови отправлено в медицинские учреждения Саратовской области для лечения нуждающихся в переливании крови.

Количество жителей региона, нуждающихся в переливании крови, ежегодно увеличивается и в настоящее время составляет порядка 15 тыс. человек», - сообщил директор АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов.