В этом году сельские дороги отремонтируют на сумму 1,4 млрд. рублей

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Эти деньги выделены из областного дорожного фонда.Почти полтора миллиарда рублей - хорошее подспорье жителям сел и деревень. Например, в 2023 г. в населенных пунктах благодаря региональной программе по ремонту внутрипоселковых дорог и сельских поселений в нормативное состояние приведено 357 километров дорог. Ремонтные работы были начаты и завершены на 930 объектах. В основном, это дороги к детским садам, школам, поликлиникам и другим важным объектам. Причем, объекты выбирали сами жители сельских поселений.Выполнение дорожных работ на сельских дорогах находится на особом контроле у Романа Бусаргина. Позиция губернатора однозначна - жители не должны чувствовать себя обделенными, а хорошие дороги - одно из условий достойной жизни на селе.