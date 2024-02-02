На ремонт 50 сельских домов культуры направлено 74 млн рублей

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Региональная программа ремонта 50 домов культуры в Саратовской области продлится в 2024 году. Напомним, проект в 2021 году предложил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Сейчас программа успешно продолжается по решению главы региона Романа Бусаргина.За два года отремонтировали кровли и фасады, сделали ремонт внутренних помещений в 100 сельских ДК в 39 муниципальных районах Саратовской области. Местные жители подтверждают, что восстановленные сельские клубы становятся настоящими культурными центрами.В этом году на ремонт сельских домов культуры направлено 74 млн рублей, 50 домов культуры отремонтируют в 37 районах региона, а также в г.Шиханы и Саратове.