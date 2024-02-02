2 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
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Российско-китайские проекты в Саратовской области презентовали в Китае

Новости
Российско-китайские проекты в Саратовской области презентовали в Китае


Совместные проекты бизнеса России и Китая в Саратовской области презентовали в рамках Российско-китайской торгово-экономической ярмарке в Чунцине (Китай), посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Направления сотрудничества прорабатывались в рамках рабочих поездок делегаций региона и ПФО в Китай в 2023 году.

Проекты, в частности, связаны с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, способствующей экспорту продукции Саратовской области и прилегающих регионов ПФО в регионы Центрального Китая и Вьетнама, а также встречных поставок вьетнамской и китайской продукции в Поволжье с использованием прямых железнодорожных контейнерных маршрутов, связывающих Саратовскую область с Чунцином и Ханоем.

Также интерес участников бизнес-секции вызвали перспективы производства на саратовской земле ориентированной на китайский рынок продукции.