В Энгельсском политехникуме будет создан Центр практической подготовки по беспилотным авиационным системам

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Саратовская область вошла в число 30 субъектов, в которых будет реализован пилотный проект по реализации мероприятий федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта Президента России Владимира Путина «Беспилотные авиационные системы».До 1 июля 2024 будут созданы 17 специализированных классов на базе общеобразовательных организаций и 1 центр практической подготовки.Образовательные организации, участвующие в проекте, будут обеспечены современной инфраструктурой массового доступа обучающихся к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Размер федерального гранта на приобретение оборудования составляет 279,8 млн. рублей.«В Энгельсском политехникуме определено помещение под размещение малой и большой зон полетов, а также помещение по сборке и конструированию беспилотников. Предстоит большая работа по реконструкции и капитальному ремонту помещений в соответствии с подготовленным проектом»,- рассказал Михаил Орлов.